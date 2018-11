Zwei Jahre Funk: ARD und ZDF sichern sich junges Publikum

Das gemeinsame Content-Netzwerk der Öffentlich-Rechtlichen hat seit seinem Start 2016 die anvisierte jüngere Zielgruppe erreichen können.



Zwei Drittel der jungen Menschen zwischen 14 und 29 in Deutschland kennen die Content-Plattform Funk – für den Programmgeschäftsführer Florian Hager Grund genug, positive Bilanz unter die ersten zwei Jahre des Projekts zu ziehen.