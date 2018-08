Zwei Ostwestfalen wollen Kinogeschichte schreiben

Low Budget wäre fast noch zu viel gesagt: Völlig ohne Fördermittel wollten zwei junge Männer aus Ostwestfalen ihren ersten Kinofilm drehen. Sie starteten einen Aufruf im Netz und veranstalteten ein großes Casting. Zudem bekamen sie prominente Unterstützung.



Hollywood, Bollywood, Espelkamp: Bis dieser Dreiklang in der Kinowelt ertönt, wird es wohl noch mindestens eine ganze Weile dauern. Aber zwei junge Männer aus dem ostwestfälischen Städtchen haben sich entschlossen, auf die Fesseln der Filmindustrie zu verzichten und ein eigenes Projekt gestartet. Nach mehr als 70 Kurzfilmen haben Daniel Littau (27) und Andreas Olenberg (28) ihren ersten Spielfilm gedreht. "Phantomschmerz" kommt nun ins Kino.