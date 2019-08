Zwei Spiele der zweiten DFB-Pokalrunde live im Free-TV

Am 29. und 30. Oktober wir die zweite Runde des DFB-Pokals ausgespielt. Sport1 und das Erste werden jeweils ein Spiel live im Fernsehen zeigen.



Die ersten Spiele der zweiten Pokalrunde finden am 29. Oktober ab 18.30 Uhr statt. Sport1 wird dann ab 20 Uhr das Spiel des VfL Bochum gegen den FC Bayern München live im Free-TV übertragen. Um 18 Uhr beginnt die Vorberichterstattung und ab 22 Uhr gibt es dann Highlights und Analysen zum Spiel.