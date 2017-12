Zwei Timelines nach Redesign bei Snapchat

Snapchat möchte wieder persönlicher werden. Im neuen Design trennt das Unternehmen nun Persönliches von Nachrichten. Damit möchte Snapchat neue Nutzer gewinnen.



Snapchat kämpft derzeitig im jeden Nutzer in einer Branche, in der gute Ideen schnell von anderen sozialen Netzwerken übernommen werden. Es ist die App, mit der man Bilder und Videos verschicken kann, die spätestens nach 24 Stunden wieder verschwunden sind. Doch auch WhatsApp mit seiner Statusfunktion und Instagram und Facebook mit ihren Stories haben diese Funktion schnell kopiert.