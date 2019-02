Zwei Touristen sollen zur ISS fliegen

Hobby-Astronauten können sich auf einen Urlaub der besonderen Art freuen, denn in den kommenden Jahren sollen wieder zwei Touristen zur ISS fliegen.



In den nächsten zwei Jahren sollen wieder Weltraum-Touristen zur Internationalen Raumstation ISS fliegen. Zwei Plätze für den Ausflug ins All seien zu vergeben, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Dienstag mit. Der Flug sei bis Ende 2021 geplant. Ein genaues Datum wurde nicht genannt.