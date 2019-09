Zwei deutsche Nominierungen bei den International Emmys

Mit zwei Gewinnchancen geht Deutschland dieses Jahr in die Verleihung der International Emmys – eine Serienproduktion und ein Schauspieler dürfen auf die begehrten Preise hoffen.



Der Schauspieler Jannis Niewöhner und die Dramaserie "Bad Banks" seien nominiert, teilten die Veranstalter am Donnerstag in New York mit. Niewöhner tritt in der Kategorie "Bester Schauspieler" mit seiner Rolle in der vom Streaminganbieter Amazon Prime Video produzierten Thrillerserie "Beat" gegen Kollegen aus der Türkei, Brasilien und Großbritannien an. Die bereits mehrfach ausgezeichnete ZDF-Serie "Bad Banks" hat in der Kategorie "Beste Dramaserie" Konkurrenz aus Brasilien, Großbritannien und Indien.