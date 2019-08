Zwei neue Radiosender in Brandenburg

Mit Pop One kommt ein komplett neuer UKW-Radiosender nach Brandenburg. RTL 104.6 baut derweil sein Sendegebiet in dem Bundesland weiter nach Osten aus.



Die für Berlin und Brandenburg zuständige Landesmedienanstalt MABB hat den beiden Sendern am Dienstag grünes Licht gegeben. RTL 104.6 wird im Raum zukünftig im Raum Frankfurt/Oder auf der UKW-Frequenz 98,0 MHz zu empfangen sein.



Pop One wird zukünftig auf der UKW-Frequenz 105,8 MHz in Brandenburg/Havel zu hören sein. Geplant ist ein auf die Region zugeschnittenes Programm, musikalisch erwartet die Hörer eine Mischung aus modernem Pop, Dance, Tropical House und R&B.