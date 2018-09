Zwei neue US-Serien für den Mittwoch bei ProSieben

Mit "9-1-1" und "Atlanta Medical" besetzt der Privatsender den Serien-Mittwoch in Kürze mit zwei neuen Formaten.



Ab dem 24. Oktober starten bei ProSieben zwei Serien, in denen die klassische Akteure zeitloser Fernseh-Unterhaltungsformate die Hauptrollen spielen: Ärzte, Polizisten und Feuerwehrmänner.