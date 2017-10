Zwei neue "Wilsberg"-Krimis im ZDF

Das ZDF hat mit dem Dreh zweier neuer Episoden der "Wilsberg"-Krimis begonnen. Im Mittelpunkt der neuen Folgen der Krimireihe stehen die Müll-Mafia und kriminelle Bankgeschäfte.



In Münster/Westfalen und Köln steht das Stammteam um Leonard Lansink mit den Schauspielern Oliver Korittke, Ina Paule Klink, Rita Russek und Roland Jankowsky vor der Kamera.