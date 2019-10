Zwei neue britische Krimis für den Freitagabend auf Sat.1 Gold

Der Freitagabend steht bei Sat.1 Gold ab dieser Woche ganz im Zeichen von britischen Krimis.



Ab 20.15 Uhr ermittelt ein Pfarrer in Grantchester als Hobby-Detektiv. Dort herrscht in den 1950er Jahren regelmäßig Mord und Totschlag. Sidney Chambers (James Norton) in dem Dorf Vikar. Nach dem Selbstmord eines Gemeindemitglieds wendet sich dessen Geliebte Pamela Morton (Rachel Shelley) hilfesuchend an den jungen Geistlichen. Sie geht von einem Verbrechen aus.