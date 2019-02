Zweistelliges Wachstum bei Digitalradio-Verkäufen

Der Trend hin zu DAB-Plus-Empfängsgeräten setzt sich etwas gemächlich aber konsequent fort. Beschleunigung der Entwicklung durch Einführung der Digitalradio-Pflicht bei Neuwagen erwartet.



DAB Plus ist auf dem Vormarsch und überzeugt immer mehr Hörerinnen und Hörer. Wie der Home Electronics Market Index (Hemix) ausweist, wurden im Jahr 2018 etwas mehr als 1,4 Millionen DAB-Plus-Radios in Deutschland verkauft. Dies entspricht einem Wachstum von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilt die gfu Consumer & Home Electronics GmbH mit.