Zweite Chance nach #MeToo? - die Ersten versuchen ihr Comeback

Vor einem Jahr trat ein Artikel über sexuelle Belästigung durch Hollywood-Mogul Weinstein die #MeToo-Debatte los - und sie hält bis heute an. Jetzt wagen sich erste prominente Täter wieder ins Rampenlicht. Aber gibt es ein Comeback nach #MeToo?



Neun Monate zog sich Louis C.K. zurück, dann kam er wieder ins Rampenlicht. Ohne jegliche Ankündigung trat der Komiker Ende August im legendären New Yorker Comedy Cellar auf, neun Monate nachdem er zugegeben hatte, mehrere Frauen sexuell belästigt zu haben. Der Comedian sei "sehr entspannt" gewesen, und die rund 115 Zuschauer hätten ihn mit stehendem Applaus empfangen, sagte Noam Dworman, der Besitzer des Comedy-Clubs, der "New York Times". 15 Minuten lang habe der Komiker über "typische Louis C.K. Sachen" gewitzelt. "Es hörte sich an, als ob er neues Material ausprobierte, wie fast immer in den vergangenen zehn Jahren, wenn er zu Beginn eines neuen Programms vorbeikam."