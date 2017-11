Zweite DVB-T2-Ausbaustufe abgeschlossen - nächste Welle 2018

Letzte Woche wurde eine Vielzahl an neuen Senderstandorten für DVB-T2 HD und freenet TV in Betrieb genommen. Die Umstellung betraf über 20 Städte und Regionen. Die nächste Ausbaustufe folgt im Frühjahr 2018.



Der Ausbau von Freenet TV und DVB-T2 HD geht weiter. In der gesamten Bundesrepublik wurden an insgesamt 21 Senderstandorten der Betrieb aufgenommen. Dies gab Media Broadcast, der Betreiber der Netze und der Plattform von Freenet TV nun bekannt.