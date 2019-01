Zweite Free-TV-Runde von "Babylon Berlin" startet

Für alle, die die Free-TV-Premiere von "Babylon Berlin" verpasst haben, erfolgt an diesem Mittwoch bei der ARD der zweite Startschuss für die Erfolgsserie.



Am heutigen Mittwoch um 22 Uhr beginnt die zweite Free-TV-Ausstrahlung von "Babylon Berlin". Das Serien-Highlight war im Herbst erstmalig auf ARD zu sehen, nachdem es bereits ein Jahr zuvor bei Sky seine Pay-TV-Premiere feierte.



Bis Freitag, den 11. Januar, gibt es nun die nächste Möglichkeit ins Berlin der 20er Jahre abzutauchen. Von heute bis Freitag wird täglich ab 22 Uhr gesendet, ab Montag nächster Woche dann täglich ab 22.45 Uhr.