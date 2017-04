Zweite Staffel "Empire" startet bei ProSieben

Die zweite Staffel "Empire" hat in den Vereinigten Staaten Rekorde gebrochen. Jetzt bringt Pro Sieben sie auch ins deutsche Free-TV. Der Comedian Chris Rock spielt eine der Hauptrollen.



Beim "Empire" dreht sich alles um den Hip-Hop-Mogul Luscious Lyon, gespielt von Terrence Howard, und sein Plattenlabel. Die zweite Staffel der amerikanischen Hit-Serie läuft ab Dienstag um 23.15 Uhr bei ProSieben. Während der ersten beiden Laufzeiten ist "Empire" in den Vereinigten Staaten die meistgesehenste Drama-Serie gewesen.