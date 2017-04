Zweite Staffel "From Dusk Till Dawn" auf RTL Crime

Was ist aus Seth und Richie Gecko nach der teuflischen Nacht in der vampierverseuchten Trucker-Kneipe geworden ist? In der zweiten Staffel von "From Dusk Till Dawn" wird verraten. Los geht es im Juni auf RTL Crime.



Fans der Serie "From Dusk Till Dawn" können schon seit November 2015 auf Netflix die zweite Staffel genießen. Die Rechte für die Sendung im Pay- und Free-TV hat sich hingegen die RTL-Gruppe gesichert. Deshalb wird ab 19. Juni die zweite Staffel auf RTL Crime zu sehen sein. Meldungen zu diesem Thema

Und darum geht es in der zweiten Staffel: Drei Monate sind nach den Vorfällen im Titty Twister Club vergangen. In einer neu gebildeten Konstellation auf getrennten Handlungssträngen geht die Geschichte nun weiter. Während Richie Gecko und Santánico Pandemonium versuchen den Schlangenkult zu zerschlagen, schlägt sich Seth mit Kate in Mexiko mit kleinen Überfällen durch. Kates Bruder Scott (Brandon Soo Hoo) trifft in seiner Gefangenschaft auf einen alten Bekannten. Ranger Gonzales (Jesse Garcia) will den Schlangenkult auf seine Weise ein für alle Mal zerschlagen.



Ausgestrahlt werden die 45-minütigen Folgen immer montags um 20.15 Uhr auf RTL Crime. Die zweite Staffel umfasst 10 Episoden.