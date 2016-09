Zweite Staffel "Mr. Robot" startet bei Amazon Prime Video

Die zweite Staffel der beliebten Serie "Mr. Robot" kommt zu Amazon Prime Video. Ab Freitag steht sie in deutscher Synchronfassung beim Streamingdienst zur Verfügung.



Amazon Prime Video liefert mal wieder Serien-Nachschub. Ab Freitag steht die zweite Staffel von "Mr. Robot" in deutscher Synchronfassung zum Streaming bereit. Die zweite Staffel umfasst zwölf Episoden, in der erneut Rami Malek und Christian Slater mit dabei sind. Um eine dritte Staffel wurde "Mr. Robot" bereits verlängert.