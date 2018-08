Zweite Staffel von "Love Island" kommt im September

Am 10. September startet bei RTL 2 die zweite Staffel von "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe". Und wieder sucht eine Gruppe abenteuerlustiger Singles die große Liebe.



Jana Ina Zarrella wird auch in der zweiten Staffel durch die Dating-Show führen. Die Bewohner auf Zeit lernen sich bei Spielen besser kennen, gehen auf Tuchfühlung und testen, ob sie als Team funktionieren. Immer wieder müssen sie entscheiden, ob und mit wem sie zusammenbleiben. Die Konkurrenz ist groß und der Einzug von neuen attraktiven Singles macht die Entscheidung nicht leichter.