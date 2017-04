Zweite deutsche Netflix-Produktion setzt auf Christian Alvart

Amazon hat beim Rennen um deutsche Eigenproduktionen aktuell die Nase vorn. Doch Netflix holt jetzt auf. "Dogs of Berlin" ist die zweite deutsche Serie nach "Dark", die der VoD-Dienst produziert. Inszeniert wird sie von Regisseur Christian Alvart.



Christian Alvert ist in der Branche kein Unbekannter. Immerhin steckt der preisgekrönte Filmemacher hinter "Antikörper" und "Fall 39". Auch den "Tatort" mit Til Schweiger inszenierte er. Nun wird er bei der zehnteiligen Serie "Dogs of Berlin" Regie führen. Das Drehbuch stammt ebenfalls von ihm. Produziert wird die neue Serie von Alverts Firma Syrreal Entertainment GmbH im Auftrag von Netflix.