Zweiteilige ZDF-Reportage: "10.000 Kilometer Russland“

Das ZDF hat seine Reporter losgeschickt, um sich vor der bevorstehenden Präsidentenwahl in Russland umzusehen. Dabei rausgekommen ist die Reportage "10.000 Kilometer Russland", die unter die Lupe nimmt, wie sich Russland in den letzten zehn Jahren verändert hat.



Im März steht in Russland die Präsidentschaftswahl an. Auch Staatsoberhaupt Putin tritt mit besten Aussichten auf eine vierte Amtsperiode wieder an. Die ZDF-Korrespondenten Britta Hilpert und Winand Wernicke haben die Menschen in dem Land aus diesem Anlass befragt und sich auf die Spuren der Geschichte von Russland beigegeben. Das Ergebnis, "10.000 Kilometer Russland" wird in zwei Teilen, am 3. und 4. Januar ausgestrahlt.