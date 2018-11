Zweiteiliger Politthriller "Der Mordanschlag" im ZDF

Das Attentat auf den Treuhandvorsitzenden Detlev Karsten Rohwedder am 1. April 1991 ist ein bis heute nicht geklärter Mord. Zu Wochenbeginn zeigt das ZDF den Politthriller "Der Mordanschlag", der sich diesem Stoff fiktional widmet.



Zu Beginn der 90er Jahre gelingt es Sandra Wellmann (Petra Schmidt-Schaller), insgeheim der späten RAF nahe stehend, Assistentin dem ins Visier der Terroristen geratenen Chefs der Treuhandanstalt, Hans-Georg Dahlmann (Ulrich Tukur), zu werden. Sie soll den Terroristen Bettina Pohlheim (Jenny Schily) und Klaus Gelfert (Christoph Bach) Informationen liefern.