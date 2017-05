Zweiter Auftritt der "Guardians" Spitze in US-Kinos

Marvel-Filme bleiben Kassenschlager in den US-Kinos: Die Fortsetzung der "Guardians of the Galaxy" bilden da keine Ausnahme und überholen "Fast & Furious 8" in den Kinocharts.



Die Spacehelden aus "Guardians of the Galaxy 2" starten durch, der Actionfilm "Fast & Furious 8" bremst ab: Die "Guardians"-Fortsetzung hat beim Start in Nordamerika mit starken 145 Millionen Dollar (rund 132 Millionen Euro) den Spitzenplatz der Kinocharts eingenommen.