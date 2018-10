Zweiter Ausstieg Tanja Szewczenkos bei "Alles was zählt"

Schauspielerin Tanja Szewczenko verlässt zum zweiten Mal die RTL-Serie "Alles was zählt" - Rückkehr ausgeschlossen?



"Ich möchte auch in der Zukunft weiterhin als Schauspielerin tätig sein und freue mich auf viele neue Projekte", sagte die 41-Jährige in einer Mitteilung des Senders vom Sonntag. In Kürze stehen laut Szewczenko Dreharbeiten für ein neues Projekt an.