Zweiter Bundesmux: Drei Bewerber verbleiben

Im Kampf um den Betrieb des geplanten zweiten bundesweiten Digitalradio-Multiplex verbleiben nach den Einigungsgesprächen weiterhin drei Bewerber. Eine Zusammenarbeit von Inititaor Steffen Göpel und Media Broadcast wird es aber nicht geben.



Das Rennen um den zweiten bundesweiten Digitalradio-Multiplex geht in die entscheidende Phase. Nachdem sich ursprünglich vier Interessenten für den Betrieb beworben hatten, hat sich die Lage nach Abschluss der von Thomas Fuchs, Direktor der Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein (MA HSH), im März angekündigten Einigungsgespräche nur minimal verändert. Laut Bericht der "Radiowoche" gibt es weiterhin drei Kandidaten.