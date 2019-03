Zweiter nationaler Multiplex kommt Ende 2019

Antenne Deutschland wird mit dem Start des zweiten Multiplex das Digitalradioangebot in Deutschland erheblich ausbauen. Ich für Drittanbieter wird es dabei Plätze geben.



Antenne Deutschland plant den Start des zweiten bundesweit empfangbaren Digitalradioangebots (DAB Plus) im vierten Quartal 2019. Zur Internationalen Funkausstellung (IFA), vom 6. bis 11. September, ist ein Testbetrieb in Vorbereitung.