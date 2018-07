Zwischen Endspiel und "Tatort" - das Sommerprogramm im TV

Sommer, Ferien, Sonne. Wer von der Freizeit draußen die Nase voll hat, kann vor ihr flüchten und findet in einigen TV-Angeboten - ob Streamingdienste oder herkömmliche Sender - Ablenkung.



In den Sommermonaten Juli und August herrscht im Fernsehen Flaute. Diese alte Binsenweisheit trifft für gewöhnlich immer noch zu, es hat sich aber manches zum Besseren geändert. Denn angesichts wachsender Konkurrenz aus dem Netz durch Streamingdienste wie Netflix oder Amazon Prime Video sind nun auch alteingesessene Programmanbieter aus dem öffentlich-rechtlichen und dem privaten Sektor während der schönen Jahreszeit aktiv. Hier einige Highlights: