Zwischen Sofa und Selbstironie: Ohne TV-Experten läuft nichts

Keine Fußball-Übertragung ohne TV-Experten: Kahn und Kollegen geben sich bei der WM meist betont fachlich. Ein Neuling war die große Überraschung - und ist schon nicht mehr dabei.



Ohne externe Experten geht beim WM-Fernsehen offensichtlich gar nichts. Schon am ersten Tag der Fußball-Weltmeisterschaft gab es die geballte Expertise: Rund um das Eröffnungsspiel setzte die ARD auf drei externe Mitarbeiter gleichzeitig. Eingerahmt von den fröhlichen Moderatoren Matthias Opdenhövel und Alexander Bommes standen in einer Reihe: Hannes Wolf, Thomas Hitzlsperger und Stefan Kuntz.