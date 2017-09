"a-ha" bei "MTV Unplugged" mit Songs aus neuem Akustikalbum

Eine eigene Ausgabe im Format "MTV Unplugged" spendiert zu bekommen, ist sicherlich immer etwas Besonderes. Außergewöhnlich wird es dann auch noch, wenn es um ein neues Album geht. "a-ha" war beim Musiksender zu Gast.



Zur Sommersonnenwende lud MTV die norwegische Band zu einem Akustikkonzert im Rahmen der Reihe "MTV Unplugged" ein. Die Performance ist der Auftakt zu einer Akustik-Tournee, die "a-ha" Anfang nächsten Jahres durch Europa beginnen will. Dort dürfte das gleiche Set gespielt werden, wie es bei MTV der Fall war.