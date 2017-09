content4tv versorgt jetzt purtel.com mit Verbreitungsrechten

content4tv stellt Netz- und Plattformbetreibern die Ausstrahlungsrechte für TV-Sender zur Verfügung. Nun versorgt er auch die White Label Plattform.



content4tv ist ein neuer TV-Lizenz-Dienstleister für Netz- und Plattformbetreiber. Wie er heute bekannt gab, versorgt er ab sofort auch die purtel.com mit Verbreitungsrechten für Fernsehsender. Die White-Label-Plattformen für Internet, Telefonie- und Billing-Leistungen für regionale Netzbetreiber kann damit ihr neues IPTV-Angebot mit attraktiven deutschsprachigen Free-TV- und Pay-TV-Sendern sowie diversen Fremdsprachenprogrammen in SD- und HD-Qualität bestücken.