de Maizière fordert neues Gesetz zur Abwehr von Cyberangriffen

Die Zahl der Cyberangriffe nimmt zu. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) will nun eine Neuordnung der deutschen Sicherheitsarchitektur und fordert dafür "tragfähige Rechtsgrundlagen (...) zur Gefahrenabwehr".



Cyberangriffe nehmen weiter zu. Dabei stehen nicht nur große Unternehmen wie die Telekom, bei der im letzten Herbst durch einen Hackerangriff zahlreiche Router lahmgelegt wurden, und Yahoo, wobei die Angreifer Daten von über einer Milliarde Nutzern entwendeten, im Blickpunkt. Auch der Staat und staatliche Behörden stehen dabei immer wieder im Fokus. Dagegen will Bundesinnenminister Thomas de Maizière nun vorgehen. In einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ") am Dienstag formulierte der CDU-Politiker seine Vorschläge für die Neuordnung der deutschen Sicherheitsstruktur.