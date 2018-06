dpa-Gruppe steigert Umsatz - Erfolg mit digitalen Angeboten

Inmitten des rasanten Wandels in der Medienbranche hat die dpa-Unternehmensgruppe den Umsatz gesteigert.



Der Konzern um die Deutsche Presse-Agentur erwirtschaftete im Jahr 2017 einen Gesamtumsatz von 136,7 Millionen Euro (2016: 136,2 Mio Euro). Dies teilte die größte Nachrichtenagentur Deutschlands im Rahmen ihrer Gesellschafterversammlung am Dienstag in Hamburg mit. Die Deutsche Presse-Agentur GmbH als Kerngesellschaft des Konzerns hat mit 93,6 Millionen Euro ihr hohes Umsatzniveau gehalten (2016: 94 Mio Euro), der Gewinn blieb mit 1,2 Millionen Euro (2016: 1,4 Mio Euro) nahezu stabil.