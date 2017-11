eSports: "Counter-Strike"-Finale erstmals live bei ProSieben

Die Nische kommt ins Hauptprogramm: ProSieben überträgt am Wochenende das Finale der Intel Extreme Masters im Computerspiel "Counter-Strike: Global Offensive".



Die "Intel Extreme Masters" gehören zu den wichtigsten eSports-Veranstaltungen der Welt. Vor allem in dem nun übertragenen Ego-Shooter "Counter-Strike: Global Offensive". In Oakland messen sich die besten der Besten, um sich den Löwenanteil des mit 300.000 Dollar dotierten Preisgelds zu sichern.