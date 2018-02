eSports: ProSieben verlängert Zusammenarbeit mit ESL

eSports hat inzwischen seinen festen Platz bei ProSieben-Sendern bekommen. Um auf entsprechende Inhalte zurückgreifen zu können, verlängerte man nun die Kooperation mit der Electronic Sports League.



7Sports hat die Verträge mit der ESL erneuert, wie jetzt seitens der Sport-Tochter der ProSiebenSat.1-Gruppe bekannt gegeben wurde. In Kürze startet auch wieder das ran-Format für eSports bei ProSieben Maxx, das dafür Material der Kölner ESL nutzen darf. Die Vereinbarung gilt bis Ende 2019.