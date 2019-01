eSports1: Neuer eSport-Deal kurz vor Pay-TV-Startschuss

Der neue Nerd-Bezahlsender von Sport1 geht am Freitag an den Start. Kurz bevor eSports1 die Herzen aller Gaming-Fans höher schlagen lässt, geht das Unternehmen einen umfangreichen Deal mit der ESL ein. Das bedeutet der Deal für das eSports-Programm:



Am Donnerstag (24. Januar) geht Sport1 mit dem Pay-TV-Kanal eSports1 an den Start. Damit wird ein Sender nur für Gaming und Themen aus dem Videospielkosmos Realität. Kurz vor Anpfiff des neusten Sport1-Projekts, gibt die Sendeanstalt einen weiteren eSport-Deal bekannt: Das Unternehmen weitet die Partnerschaft mit ESL aus.