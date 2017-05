eSportsTV: Gaming-Szene erobert Österreich

Dem zunehmenden Interesse an der eSports-Industrie will man sich auch in Österreich nicht länger verweigern. HD Austria sichert sich deshalb die Exklusivrechte an eSportsTV.



eSportsTV ist ein Gigant in der Gaming-Szene. Der Sender überträgt rund um die Uhr die wichtigsten Turniere und berichtet über die weltweit besten Spieler sowie über Hintergründe wie Titelkämpfe, Sponsoring-Verträge und Preisgelder. Ferner zeigt eSportsTV als einziger TV-Sender die wichtigsten nationalen und internationalen Turniere der Electronic Sports League (ESL). Meldungen zu diesem Thema

Dieses Angebot kann sich HD Austria nicht länger entgehen lassen und holt sich exklusiv eSportsTV ins Angebot. Martijn van Hout, Direktor von HD Austria, kommentiert den Zug von HD Austria und begründet ihn mit dem wachsenden Interesse und der Popularität des elektronischen Sports. "Dem E-Sport gehört die Zukunft, die Popularität dieser Sportart wächst derzeit so rasant wie keine andere. Beispielsweise gibt es weltweit mehr Menschen, die beim Multiplayer-Battlegame 'League of Legends' online gegeneinander antreten als Österreich und Deutschland zusammen Einwohner haben." Zugleich verspricht er auf dem HD-Fernseher beste Bild- und Tonqualität.



Wer bei den elektronischen Wettkämpfen künftig per HD Austria verfolgen möchte, wie Profi- und Hobby-Gamer gegeneinander antreten, der erhält Zugriff auf eSportsTV im HD-Austria-Kombi-Paket über die HD-Austria-NOW-Box mit Internetanschluss, den HD-Austria-NOW-Rekorder mit Internetanschluss, die HD-Austria-NOW-App mit Internetanschluss oder den HD-Austria-NOW Webplayer via Internet unter livetv.hdaustria.at.