eco-Beschwerdestelle: "2017 absolutes Rekordjahr"

Die Zahl der gemeldeten Beschwerden im Netz ist im vergangenen Jahr dem Internet-Verband eco zufolge um 11,2 Prozent gestiegen.



Insgesamt seien 27 660 Beschwerden - beispielsweise zu rassistischen Äußerungen - eingegangen, teilte der eco am Dienstag in Berlin mit. Davon seien 4063 Fälle einschlägig gewesen.