eco fordert Strategie, um Digitalstandort Deutschland zu stärken

Der Internetverband eco hat die politischen Rahmenbedingungen für Betreiber digitaler Infrastrukturen wie Rechenzentren in Deutschland kritisiert.



Es gebe keinerlei angemessene politische Unterstützung und Förderung, klagte der eco am Dienstag. "Funktionierende und leistungsfähige digitale Infrastrukturen sind das Rückgrat einer gelingenden digitalen Transformation", sagte Béla Waldhauser, Sprecher der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen in Deutschland. Dennoch werde dieser Wirtschaftsfaktor in Deutschland von Öffentlichkeit und Politik bisher kaum wahrgenommen.