eoTV ab Ende November bei Unitymedia

Unitymedia nimmt in Kürze eoTV in sein Angebot auf. Das Reichweitenpotenzial des Senders steigt dadurch um 6,4 Millionen Haushalte.



eoTV, der Free TV-Sender für europäische Spielfilme und Serien, ist ab 28. November im Portfolio von Unitymedia. "Die Verbreitung über Unitymedia bedeutet für uns einen Zuwachs in der Empfangbarkeit von über 6,4 Millionen Haushalten in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg", freut sich eoTV-Chef Jürgen Hörner.