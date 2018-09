eoTV ab sofort auch bei Entertain TV

Entertain TV erweitert sein Portfolio um eoTV. Gleichzeitig profitiert der Sender durch seine Präsenz auf der IPTV-Plattform der Telekom beim Ausbau seiner Reichweite.



Der Free TV-Sender für europäische Spielfilme und Serien, eoTV, ist ab sofort auch über Entertain TV auf Kanal 65 SD empfangbar. Damit erweitert eoTV seine Reichweite um 3,2 Mio. Haushalte in Deutschland.