"eoTV" geht nächsten Schritt und schließt Vertrag mit DNMG

Bis 2022 sichert sich der Spartenkanal "eoTV" einen Vertrag mit der Deutschen Netzmarketing GmbH. Inhalt ist die Verbreitung des europäischen Serien- und Film-Senders.





Die Deutschen Netzmarketing GmbH (DNMG) kooperiert bis zum Jahr 2022 mit "eoTV". Wie die DNMG ankündigte, biete dieser Rahmenvertrag die Möglichkeit, messbare relevante Reichweite in den Netzen des mittelständischen Kabelnetzbetreibers aufzubauen und nachhaltig zu festigen.