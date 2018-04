eoTV nun auch im Kabelnetz von Vodafone

Zuwachs im Free-TV-Angebot von Vodafone - eoTV baut mit der Verbreitung über einen weiteren Kabelnetzbetreiber seine Reichweite aus.



eoTV ist ab sofort auch im Netz von Vodafone vertreten. Der Free-TV-Sender für europäische Spielfilme erweitert dadurch seine Reichweite signifikant. Bei Vodafone wird eoTV über die GigaTV-App auch mobil auf Smartphones und Tablets empfangbar sein.