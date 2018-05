eoTV will mit neuem Personal "nächste Stufe zünden"

Der Sender eoTV hat nicht nur eine Personalie zu verkündigen - sondern gleich drei. Unter ihnen sind alte Wegbegleiter von Chef Jürgen Hörner.



eoTV, der Serien- und Film-Sender von Ex-ProSiebenSat.1-Chef Jürgen Hörner, ist seit 2015 auf Sendung. Seitdem hat er sich zum Beispiel letztes Jahr schon Andreas Diga für das Marketing an Bord geholt. Nun sind zum Monatsanfang drei weitere Gesichter der Medienbranche dazu gestoßen.