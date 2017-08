freenet TV freut sich über 700.000 zahlende Kunden

Fast 2 Millionen verkaufte freenet TV-fähigen Endgeräten und mehr als 700.000 Kunden für das neue TV-Angebot in Full HD.



Wie die Media Broadcast heute mitteilte, kann freenet TV sich über einen deutlichen Kundenanstieg freuen. Bereits vor dem Ende der Freiphase konnten eine halbe Million zahlende Nutzer verbucht werden. Derzeit sind es mehr als 700.000 Kunden, die das neue TV-Angebot in Full HD genießen.