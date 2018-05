freenet TV via Satellit mit neuen Services

Die zur freenet AG gehörende Media Broadcast will ihr Portfolio für B2B-Anwendungen im Broadcast-Segment ausbauen. Für den Betrieb von freenet TV via Satellit stellt Media Broadcast Satellite nun seinen Services zur Verfügung.



Die Media Broadcast Satellite stellt nun einen umfassende Services zum Betrieb von freenet TV via Satellit bereit. Bis auf die Media Broadcast Satellit gehört Media Broadcast seit 2016 der freenet AG. Wie das Unternehmen berichtet, will der Anbieter hybrider Broadcast- und Datenlösungen sein Portfolio für professionelle und hochspezialisierte B2B-Anwendungen im Broadcast-Segment weiter ausbauen.