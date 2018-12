freenet TV will wachsen

Mit dem Ausbau des terrestrischen Sendernetzes 2018 in Deutschland zeigt sich freenet zufrieden. Auch 2019 will der Konzern den Einstieg in die Welt von DVB-T2 HD attraktiv gestalten.



Zum Jahresende zieht freenet TV Bilanz und blickt in die Zukunft. So zeigt sich das Unternehmen zufrieden darüber, dass in der Bundesrepublik der Ausbau des terrestrischen Sendernetzes abgeschlossen sei. "Noch nie waren private Programme via Antenne für so viele Einwohner verfügbar wie heute", resümiert die kostenpflichtige HDTV-Plattform von Media Broadcast.