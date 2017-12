gfu-Prognose skizziert gutes Weihnachtsgeschäft

Die Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik (gfu) erwartet ein positives Weihnachtsgeschäft und damit verbunden auch eine gute Jahresbilanz für die Branche.



Die Consumer Electronics-Branche in Deutschland erwartet für das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr ein Umsatzvolumen von rund 9,4 Milliarden Euro. Dies entspricht einer Steigerung von ungefähr einem Prozent gegenüber dem Vorjahreswert.



Über 30 Prozent des Jahresumsatzes wird erfahrungsgemäß im letzten Quartal erzielt. Fernseher, vernetzte Audio-Geräte, Spielekonsolen, Wearables, Smartphones und Zubehör sind dabei die Umsatztreiber.

Fernsehgeräte erzielten in den ersten drei Quartalen 2017 einen Umsatz von knapp 2,9 Milliarden Euro (plus 6,3 Prozent). Dabei stieg die verkaufte Stückzahl um 4,9 Prozent auf knapp fünf Millionen Geräte. Der Durchschnittspreis aller verkauften TV-Geräte liegt mit 580 Euro um 1,3 Prozent höher als in den ersten drei Quartalen 2016. Im Bereich der Set-Top-Boxen sind sogar enorme Zuwachse zu verzeichnen: Eine Stückzahl von 4,4 Millionen Stück (plus 136 Prozent) bedeuten ein Umsatzwachstum 480 Millionen Euro (plus 217 Prozent).



Gründe für diese Steigerungen sind die Umstellung der DVB-T-Ausstrahlung auf DVB-T2 HD sowie die Abschaltung der analogen Signalübertragung in drei Bundesländern. Aufgrund zukünftiger Umstellungen, die für 2018 in weiteren Regionen geplant sind, wird sich dieser positive Trend fortsetzen.



Gleichzeitig setzt sich bei den Fernseh-Geräten der Trend zu großformatigen Modellen und Ultra HD-TV fort und sorgt so für eine positive Entwicklung. Auf das Gesamtjahr bezogen erwartet die gfu ein Umsatzwachstum bei TV-Geräten um circa fünf Prozent. Stark steigen wird 2017 auch die Zahl der verkauften UHD-TV-Geräte. Hier erwartet die gfu einen Absatz von knapp 2,7 Millionen Stück, nach zwei Millionen Stück im Vorjahr. Das Segment der OLED-TVs wird sich auf 90.000 Stück verdoppeln und sich entsprechend positiv auf den Durchschnittspreis auswirken.



Umsatz bei TV-Geräten steigt um satte fünf Prozent



In den vergangenen drei Quartalen 2017 konnten Videospiel-Konsolen ein Stückzahlwachstum von knapp 38 Prozent auf knapp 1,5 Millionen Stück verzeichnen. Bei den Smartphones erwartet die gfu mit rund 23,5 Millionen Einheiten eine leichte Steigerung um rund ein Prozent. Bei den Smart Watches und Wearables rechnet die gfu mit rund 3,7 Millionen (plus 20 Prozent) verkauften Exemplaren.



"Dank ihrer Innovationskraft und ihrer Dynamik wird sich die Consumer-Electronics-Branche im Gesamtjahr auf einem hohen Umsatzniveau im Bereich von 27 Milliarden Euro bewegen.", so gfu-Aufsichtsratvorsitzender Hans-Joachim Kamp abschließend. Das Umsatzplus würde sich damit auf knapp zwei Prozent belaufen.