gfu rechnet mit starkem Weihnachtsgeschäft

Der Unterhaltungselektronik-Verband gfu geht von einem starken Weihnachtsgeschäft für die Consumer Electronics-Branche aus. Bis zu 9,3 Milliarden Euro Umsatz werden erwartet.



Die gfu erwartet für die Consumer Electronics-Branche in Deutschland in diesem Jahr ein starkes Weihnachtsgeschäft. Mit einem Umsatzvolumen von rund 9,3 Milliarden Euro sei dabei zu rechnen. Im Vergleich zum Vorjahr entspräche das einer Steigerung um acht Prozent. Erfahrungsgemäß werden über 30 Prozent des Jahresumsatzes im letzten Quartal, speziell um die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel, erzielt.