"hallo, passwort, schalke04": Die Top Ten deutscher Passwörter

Trotz der beinahe täglichen Meldungen über Daten- und Identitätsdiebstahl zeigt der Blick auf die Top Ten: Am beliebtesten sind weiterhin schwache und unsichere Passwörter.



Die Deutschen verwenden nach wie unsichere und schwache Passwörter. Das zeigt eine Veröffentlichung des Hasso-Plattner-Instituts. Wissenschaftler haben im Rahmen ihrer Studie zur Mehrfachnutzung von Passwörtern insgesamt rund 1 Milliarde Nutzerkonten analysiert und ausgewertet. Die Daten stammten aus 31 veröffentlichten Datenlecks.