"hart aber fair": Lohnt sich die Lebensversicherung noch?

Die ARD-Talkshow am kommenden Montagabend befasst sich mit der Frage, ob sich Verträge wie die Lebensversicherung noch lohnen. Dafür begrüßt Frank Plasberg unter anderem Vertreter der Politik und Finanzexpertise.



Um sich im Alter nicht mehr über Geld den Kopf zerbrechen zu müssen, zahlen viele Deutsche noch immer in die Lebensversicherung ein. Doch steht es zur Zeit schlecht um die Zinsen. Lohnen sich solche langfristigen Verträge also noch? Insider warnen sogar vor einem Crash.

Meldungen zu diesem Thema

Am Sonntag keine "Lindenstraße" im Ersten

"Wer weiß denn sowas?" mit der geballten Ladung Comedy

Das Erste: "Gestüt Hochstetten" ab heute immer samstags um 20.15



Ob das stimmt und was mögliche Alternativen sind, will Moderator Frank Plasberg mit Ralph Brinkhaus (CDU), Anja Kohl (ARD-Börsenexpertin), Ulrich Schneider (Hauptgeschäftsführer "Der Paritätische"), Sven Enger (Buchautor), Peter Schwark (Geschäftsführer Deutsche Versicherungswirtschaft) und Kerstin Becker-Eiselen (Verbraucherzentrale) herausfinden.



Auch Zuschauer können sich dank der Livesendung am Montag ab 21 Uhr im Ersten an der Diskussion beteiligen, sei es über Telefon, Facebook, Twitter, die Internetseite - oder per Fax.