"hart aber fair"-Sendung zu Heimat - Titel provoziert Kritik

Der Titel der heutigen "hart aber fair"-Ausgabe sorgt bereits vor der Ausstrahlung für Diskussionen.



Moderator Frank Plasberg will am Montagabend (21 Uhr) im Ersten über das Thema "Heimat Deutschland - nur für Deutsche oder offen für alle?" diskutieren. Die Ankündigung provozierte vor allem bei Twitter kritische Reaktionen. "Diese Sprache ist der Grund, warum auch mir gesagt wird, ich soll in meine Heimat zurück, ein Grund für Drohungen, die ich bekomme, für den Hass", kommentierte etwa die Berliner SPD-Politikerin Sawsan Chebli die Formulierung aus dem Titel.